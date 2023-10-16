Belçika'daki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı: ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamı için yapmış

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle öldürülen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için saldırıyı tertip ettiği öne sürüldü. Öte yandan eylemi gerçekleştiren şahsın, saldırı sonrasında çektiği video da ortaya çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölmesine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Saldırganın, silahlı eylemi, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için düzenlediği öne sürüldü.

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Belçika basınında yer alan habere göre, saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle katledilen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

SALDIRI SONRASI VİDEO PAYLAŞMIŞ

Brüksel'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin, kan donduran eylem sonrası sosyal medyadan video paylaşması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

2 İSVEÇ VATANDAŞI ÖLDÜ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

ABD'DEKİ KAN DONDURAN CİNAYET

ABD'nin Chicago kentinin güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail- Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.