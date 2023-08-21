ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. Peki, Belarus'ta ne oluyor? ABD neden Belarus'u terk edin uyarısı yaptı?

ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Söz konusu açıklama, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapıldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna için de seyahat uyarısında bulunuldu. Peki, Belarus'ta ne oluyor? ABD neden Belarus'u terk edin uyarısı yaptı?

ABD NEDEN BELARUS'U TERK EDİN UYARISI YAPTI?

ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan kalan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının Beyaz Rusya'dan kara yoluyla Polonya'ya girmelerine izin verilmediği vurgulanırken, 'Rusya'ya veya Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.

Beyaz Rusya'ya seyahat etmek zorunda olan ABD vatandaşlarından ise, tedbirli olunması istendi.