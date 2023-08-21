ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından Belarus savaşa dahil mi oldu? Belarus'ta Rusya'nın tarafında mı, savaşa mı girdi? Soruları gündeme taşındı.

Belarus savaşa dahil mi oldu? ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından Belarus savaşa dahil mi oldu? Belarus'ta Rusya'nın tarafında mı, savaşa mı girdi? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...

BELARUS SAVAŞA DAHİL Mİ?

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimi günlerde, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı uyararak, 'Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız' dedi. Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'da hedeflerine ulaştığını ve müzakerelerin önkoşulsuz başlaması gerektiğini belirtti.

ABD BELARUS'TAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

BD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Söz konusu açıklama, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapıldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna için de seyahat uyarısında bulunuldu.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ NOKTALARINI AÇIKLADILAR

ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan kalan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

"RUSYA'YA VEYA UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN"

Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının Beyaz Rusya'dan kara yoluyla Polonya'ya girmelerine izin verilmediği vurgulanırken, 'Rusya'ya veya Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.

Beyaz Rusya'ya seyahat etmek zorunda olan ABD vatandaşlarından ise, tedbirli olunması istendi.