Belarus nerede, hangi kıtada? Belarus hangi ülke? Belarus'un haritadaki yeri neresidir? Belarus nüfusu kaç, dini ne? Belarus ve Beyaz Rusya aynı mı?

Gündemde yer alan ülkelerin başında Belarus (Beyaz Rusya) geliyor. Vatandaşlar Belarus'un hangi kıtada ve nerede yer aldıklarını merak ediyor. Peki, Belarus nerede, hangi kıtada? Belarus hangi ülke? Belarus'un haritadaki yeri neresidir? Belarus nüfusu kaç, dini ne? Belarus ve Beyaz Rusya aynı ülke mi? İşte detaylar...

Belarus hangi ülke? Belarus nerede, hangi kıtadadır? Belarus ve Beyaz Rusya aynı ülke mi? Belarus Rusya'ya mı bağlı? merak edilen başlıklar arasında gelmektedir. Peki, Belarus nerede, hangi kıtada? Belarus hangi ülke? Belarus'un haritadaki yeri neresidir? Belarus nüfusu kaç, dini ne? Belarus ve Beyaz Rusya aynı ülke mi? Belarus Rusya'ya mı bağlı? Ayrıntılar sizlerle...

BELARUS NEREDE, HANGİ KITADA?

Belarus, resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti ve en büyük şehri Minsk'tir. Komşuları; batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Belarus, diğer BDT ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefiki konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.

BELARUS HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Belarus, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

BELARUS VE BEYAZ RUSYA AYNI ÜLKE Mİ?

Evet, Belarus'un diğer bir ismi Beyaz Rusya'dır.

BELARUS DİNİ NE?

Tarihî olarak Belarus çeşitli dinlere dayanmıştır, özellikle Ortodoks, Katoliklik ve Protestanlığın bir sürü mezhebi. Büyük azınlıklar da Yahudiliği ve diğer dinleri izlemektedir.

BELARUS NÜFUSU KAÇ?

Belarus'un toplam nüfusun %81,2'si etnik Beyaz Ruslardan oluşur. Bundan sonraki en büyük etnik gruplar Ruslar (%11,4), Polonyalılar (%3,9) ve Ukraynalılar (%2,4). Belarus'un iki resmî dili Rusça ve Beyaz Rusça. Rusça, nüfusun %72'si tarafından konuşulup ülkenin en yaygın dili; Beyaz Rusça ise sadece nüfusun %19,2'si tarafından konuşulur. Lehçe, Ukraynaca ve Yidiş'in doğu lehçesi azınlıklarca konuşulur.

Belarus'un nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 50; toplam nüfusun %71,7'si kentsel alanlarda ikâmet eder. Belarus'ta yaşayan 9.724.700 kişinin 1.741.400'ü, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Minsk'te yaşamaktadır. 481.000 kişilik nüfusuyla Gomel, ülkenin en büyük ikinci şehri ve Homel Voblastı'nın merkezidir. Ülkenin diğer büyük şehirleri Mogilev (365.100), Vitebsk (324.400), Grodno (314.800) ve Brest (298.300).

Birçok diğer Avrupa ülkesi gibi Belarus'un eksi nüfus artışı ve doğal büyüme oranı vardır. 2007'de Belarus'un nüfusu %0,41'lik düşüşe uğramış ve doğurganlık oranı 1,22 olup yerleştirme oranından çok daha düşüktü. 2007 itibarıyla Belarus nüfusun %69,7'si 14-64 yaş aralığındadır; %16'sı 14 yaşından daha genç ve %14,6 65'ten daha yaşlı. Nüfusu da yaşlanıyor: günümüzün medyan yaşı 37 olmasına rağmen, tahminlere göre 2050'de Beyaz Rusyalıların medyan yaş grubu 55 ve 65 arası olacaktır. Belarus'ta her kadına göre 0,88 erkek vardır. Ortalama beklenen yaşam süresi 68,7 yıl (erkekler için 63,0; kadınlar için 74,9). Belarusluların %99'undan daha fazlası okuma yazmayı biliyorlar.