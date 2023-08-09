Bugün Kanal D'de Belalı Tanık filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık oyuncu kadrosunda kimler var? Belalı Tanık filmi hangi ülke yapımı, nerede çekilmiştir? İşte film hakkında bilgiler...

Başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Gary Oldman'in yer aldığı "Belalı Tanık" filmi Kanal D'de. Belalı Tanık konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı?

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU NE?

Dünyanın en iyi koruması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir tetikçi olan yeni bir müşteri edinir. İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.

BELALI TANIK FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ryan Reynolds - Michael Bryce

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

Salma Hayek - Sonia Kincaid

Élodie Yung - Amelia Roussel

Joaquim de Almeida - Jean Foucher

Barry Atsma - Moreno

Tine Joustra - Renata Casoria

Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

Sam Hazeldine - Garrett

Richard E. Grant - Bay Seifert

BELALI TANIK HANGİ ÜLKE YAPIMI, NE ZAMAN ÇIKTI?

Belalı Tanık, Patrick Hughes tarafından yönetilen ve Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman ve Salma Hayek'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon komedi filmidir.