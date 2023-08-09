Belalı Tanık konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı?
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Bugün Kanal D'de Belalı Tanık filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık oyuncu kadrosunda kimler var? Belalı Tanık filmi hangi ülke yapımı, nerede çekilmiştir? İşte film hakkında bilgiler...
Başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Gary Oldman'in yer aldığı "Belalı Tanık" filmi Kanal D'de. Belalı Tanık konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı?
Dünyanın en iyi koruması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir tetikçi olan yeni bir müşteri edinir. İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.
- Ryan Reynolds - Michael Bryce
- Samuel L. Jackson - Darius Kincaid
- Gary Oldman - Vladislav Dukhovich
- Salma Hayek - Sonia Kincaid
- Élodie Yung - Amelia Roussel
- Joaquim de Almeida - Jean Foucher
- Barry Atsma - Moreno
- Tine Joustra - Renata Casoria
- Kirsty Mitchell - Rebecca Harr
- Sam Hazeldine - Garrett
- Richard E. Grant - Bay Seifert
Belalı Tanık, Patrick Hughes tarafından yönetilen ve Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman ve Salma Hayek'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon komedi filmidir.