Belalı Tanık filiminin konusu nedir? Belalı Tanık filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

2017 yapımı Belalı Tanık filmi bu akşam aksiyon sahneleriyle nefes kesecek! Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini alırken; yönetmen koltuğuna Patrick Hughes'ın oturduğu Belalı Tanık filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Belalı Tanık filiminin konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık ne zaman ,saat kaçta? Belalı tanık hangi kanaldan yayınlanacak? İşte belalı Tanık filimine dair tüm merak edilenler...

Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2017 yılında vizyona giren ve gişede oldukça beğeni toplayan Belalı Tanık filminin özeti ve nerede, ne zaman çekildiği de merak edilenler arasında. Peki, Belalı Tanık filiminin konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık ne zaman, saat kaçta? Belalı tanık hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyi korumalarından biri olan Michael Bryce daha öncekilerden çok farklı bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ryan Reynolds (Michael Bryce)

Samuel L. Jackson (Darius Kincaid)

Salma Hayek (Sonia Kincaid)

Gary Oldman(Vladislav Dukhovich

BELALI TANIK FİLİMİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACA?

2017 yılı yapımlı aksiyon filimi Belalı Tanıkbeyazperdeden sonra ilk kez televizyonda bu akşam 20.00 da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.