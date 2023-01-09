Bugün Kanal D'de TV'de ilk kez Belalı Tanık 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Belalı Tanık 2 ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Belalı Tanık 2 konusu ne? Belalı Tanık 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas ve Tom Hopper'ın yer aldığı "Belalı Tanık - 2" filmi Kanal D'de. Peki, Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Belalı Tanık 2 ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

BELALI TANIK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Belalı Tanık 2 2021 yapımı filmdir. 2021 yılında vizyona giren film 2017 yılında yayınlanan Belalı Tanık filminin devamı niteliğindedir.

BELALI TANIK 2 KONUSU NEDİR?

2017 yapımı Belalı Tanık filminin devam halkası olan The Hitman's Wife's Bodyguard, Darius Kincaid'in eşine odaklanıyor. İlk film, bodyguard Michael Bryce ve onun koruması gereken tanığı Darius Kincaid'i temel alıyordu. Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu.

Devam halkasında korunması gereken ise Salma Hayek'in canlandırdığı Sonia Kincaid. Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson bir kez daha başrolü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin yönetmenliğini üstlenen, "Cehennem Melekleri 3" ile tanınan Patrick Hughes oturuyor. Filminin senaryosunu ise Brandon ve Phillip Murphy birlikte kaleme alıyor.

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Reynolds

Samuel L. Jackson

Salma Hayek

Antonio Banderas

Tom Hopper