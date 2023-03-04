Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Karakol filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

Bugün Star TV'de yabancı film ekrana geliyor. Bugünkü filmlerden birisi de Belalı Karakol filmi oldu. Peki, Belalı Karakol film konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Karakol filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Belalı Karakol filmi hangi yıl çıktı? Belalı Karakol filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Star TV'de Yabancı Sinema "Belalı Karakol" filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

BELALI KARAKOL FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Belalı Karakol filmi 4 Mart bu akşam saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

BELALI KARAKOL FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Belalı Karakol filmi 2021 ABD yapımı aksiyon gerilim filmidir.

Bir ABD yapımı olan "Belalı Karakol'' filminin yönetmenliğini Joe Carnahan üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder gibi isimler yer alıyor.

BELALI KARAKOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Belalı Karakol" filmi , küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gerard Butler

Frank Grillo

Alexis Louder