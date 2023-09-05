Bel fıtığı, bel ve sırt ağrısına neden olan bir durumdur. Bel fıtığının nedenleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bel fıtığı neden olur, belirtileri neler? Bel fıtığı nasıl geçer? İşte detaylar...

Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zayıflaması veya hasar görmesi sonucu omurilik veya sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bu durum sıklıkla alt sırtta ağrı, sızı ve sinir sıkışmalarına neden olabilir. Peki, Bel fıtığı neden olur, belirtileri neler? Bel fıtığı nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı, omurganın alt bölgesinde bulunan lomber bölgede meydana gelen bir durumdur. Omurlar arasında bulunan yastık benzeri disklerin iç kısmının dışarıya doğru sızdığı veya yırtıldığı durumlarda oluşur. Bu, sinir köklerine baskı yapabilir ve alt sırtta veya bacaklarda ağrıya neden olabilir.

BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Bel fıtığı genellikle şu nedenlerle meydana gelir:

Yaşlanma: Disklerin yaşlanması ve su içeriğinin azalması bel fıtığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yaralanmalar: Bel bölgesine darbeler veya travmalar, disklerin hasar görmesine yol açabilir.

Genetik Faktörler: Aile geçmişi, bel fıtığı riskini artırabilir.

Kötü Duruş ve Hareketsizlik: Yanlış duruş, aşırı kilo ve hareketsiz bir yaşam tarzı da bel fıtığı riskini artırabilir.

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Bel fıtığının belirtileri şunlar olabilir:

Sırt Ağrısı: Bel fıtığı sıklıkla alt sırtta şiddetli ağrıya neden olabilir.

Bacak Ağrısı : Bel fıtığı sinir köklerine baskı yaparsa, bacakta ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissi olabilir.

Kas Güçsüzlüğü: Bel fıtığı, belirli kas gruplarının güçsüzlüğüne yol açabilir.

Sinir Sıkışması: Sinir köklerine baskı yapması durumunda idrar veya dışkı kontrolünde sorunlar yaşanabilir.

BEL FITIĞI NASIL GEÇER?

Bel fıtığının tedavisi kişinin semptomlarına, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

İlaçlar: Ağrı ve iltihapları azaltmak için ilaçlar kullanılabilir.

Fizik Tedavi: Fizyoterapistler, kasları güçlendirmek, duruşu düzeltmek ve bel fıtığı semptomlarını hafifletmek için egzersiz programları oluşturabilirler.

Enjeksiyonlar: Steroid enjeksiyonları, ağrıyı hafifletebilir ve enflamasyonu azaltabilir.

Cerrahi: Cerrahi müdahale, bel fıtığı çok ciddi bir durum olduğunda veya diğer tedavilere yanıt vermediğinde düşünülür.