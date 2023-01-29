2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti. Bektaş Ergül öldü mü? Bektaş Ergül kaç yaşındaydı, neden öldü? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

Bektaş Ergül öldü mü? 2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti. Bektaş Ergül öldü mü? Bektaş Ergül kaç yaşındaydı, neden öldü? Soruları gündeme taşındı. Detaylar haberimizde...

BEKTAŞ ERGÜL ÖLDÜ MÜ?

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 6 çocuk ve 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti. Ergül, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi almıştı.

6 ÇOCUK, 60 TORUN SAHİBİYDİ

1914 yılında Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde dünyaya gelen Ergül, 6 çocuğu ve 60 torunu ile Manisa'da 'dedelerin dedesi' olarak anılıyordu.

ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPMÜŞTÜ

105 yaşında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda, 'Asırlık Çınar' belgesi alan Bektaş Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakımı devam eden Bektaş Ergül, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kula'nın Kenger Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Ergül'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.