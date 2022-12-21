Bektaş Erdugan: Ringde ve iş dünyasında başarının formülü aynı

Kickboks dünyasında üst üste kazandığı madalyalarla dikkatleri üzerine çeken Bektaş Erdugan aynı zamanda başarılı bir iş insanı çıktı. Bir dönem tesisat işiyle ilgilenip basınçlı buhar kazan imalatı, kat kaloriferi, yüzme havuzu, doğalgaz gibi alanlarda faaliyetlerde bulunan Erdugan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. 2003 yılında kurduğu Soft Yıkama adlı şirketinin ismini kısa sürede sektörün liderleri arasına yazdırmasıyla iş dünyasında da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

DİSİPLİN, ANALİZ, DOĞRU STRATEJİ

Merkezi Bağcılar-Güneşli'de bulunan firmasında faaliyetlerine devam eden Bektaş Erdugan, iş hayatındaki tecrübelerinin ringde kendisine büyük avantaj sağladığını söylüyor: "İş dünyasında disiplinli olmadan, bağlı bulunduğunu sektörü ve rakiplerinizi analiz edip doğru stratejileri uygulamadan, çok çalışmadan başarılı olamazsınız. Aynı durum ringde de geçerli. Başarı için disiplinden ödün vermemeli, rakibinizi iyi analiz etmeli ve doğru bir taktik geliştirmelisiniz. Her iki tarafta da başarıya giden yol aynı."

HEVES DEĞİL YAŞAM FELSEFESİ

Henüz 15 yaşında hobi olarak başladığı dövüş sporlarında profesyonelliğe adım atan ve kickboks'ta önemli başarılar elde eden Bektaş Erdugan, ringlerde de iş hayatında olduğu gibi iz bırakmak istediğini belirtiyor: "Kickboks benim için geçici bir heves değil yaşam felsefesi. Sıfırdan başladığım iş dünyasında bugün sektörümde köklü şirketlerden biri haline geldim. Bu yolculuk kolay olmadı ama başardım. Kickboks'ta da aynı başarıyı göstermek için var gücümle çalışıyorum. Hedefim istikrarımı koruyup çıtayı her geçen gün yukarı taşıyarak bu alanda da iz bırakmak."