Bekri Mustafa kimdir? Tarihte Bekri Mustafa kimdir, hangi yıl yaşadı? Bekri Mustafa'nın 4. Murat ile anısı nedir? Bekri Mustafa fıkraları

Bekri Mustafa'nın Osmanlı padişahı IV. Murad ile anısı nedir merak ediliyor. Bazı dizilerde tarihi hikaye olarak anlatılan Bekri Mustafa hakkında, Bekri Mustafa kimdir? Tarihte Bekri Mustafa kimdir, hangi yıl yaşadı? Bekri Mustafa'nın 4. Murat ile anısı nedir? merak ediliyor. İşte detaylar...

Bekrî Mustafa, Osmanlı döneminde yaşamış hafız ve fıkracı. Bekri Mustafa kimdir? Tarihte Bekri Mustafa kimdir, hangi yıl yaşadı?

BEKRİ MUSTAFA KİMDİR?

Bekrî Mustafa (1539; Kadırga - 1600?; Eminönü), Osmanlı döneminde yaşamış hafız ve fıkracı.

16. yüzyılın sonu ve 17.yüzyılın başında İstanbul'da yaşamış, fıkraları halk içinde yıllar boyu dilden dile aktarılan ünlü Osmanlı içkicisi, sarhoşudur. İçkiyi yasaklayan lV. Murad'a yazdığı fıkralar, onun bu dönemde yaşadığını gösterir. Eminönü'nde yaşadığı ve oraya gömüldüğü kaydedilmiştir.

Nasreddin Hoca'ya benzer şekilde yaptığı fıkralar zaman içinde halk tarafından genişlemiş, halk mizah kültürünün ve aynı zamanda içkiyi seven Bektaşi geleneğinin bir parçası haline gelmiştir.

Çocukken aldığı eğitim ile hafız olmuş, erken yaşta içkiye başladığı için Bekri lakabını almıştır. Uzun boylu iri yarı birisi olduğu bilinmektedir.

BEKRİ MUSTAFA'NIN 4. MURAD İLE ANISI

Tedbil gezen IV. Murad bir gün Bekri'nin sandalına biner. Bekri'nin içtiği şeyden o da ister. İlk başlarda çekingen olan Bekri, içtiği içkiden ona da verir. IV. Murad "Ben bunu yasaklamadım mı?" diye sorar. Bekri "sen kimsin?" deyince IV. Murad "padişahım," der. Bekri hemen testiyi alır ve şöyle der: "Yeter iki kere içince kendini padişah sandın, bir daha çekersen haşa Allah diyeceksin".