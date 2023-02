Beklenen İstanbul depremi ne zaman? "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullanan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamaları üzerine Beklenen İstanbul depremi ne zaman? Maraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul'da deprem bekleniyor mu? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini ifade eden ve bunun için de 2029 yılını işaret eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ÜRKÜTEN UYARI

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

"BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ"

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.

KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA SON DURUM NEDİR?

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda önümüzdeki 50 yıl içerisinde 6.5 şiddeti üzerinde depremin meydana gelme riskinin yüzde 95'lere dayandığını söyledi.

"BU KADAR YAYGIN BİR DEPREM BU YÜZYILDA YAŞANMAYAN BİR DEPREMDİ"

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, "Öncelikle tüm ulusumuza başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Çok ciddi bir felaket ve deprem. Mevcut depremin olması ve artçıların sayısının çok olması ikinci bir depremin çok kısa sürede olması buradaki fay ve levha hareketlerinin çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Arap levhasının hareketiyle çok ciddi 400 km'lik bir alanda etki gösteren büyük bir kırılma meydana geldi. Tabi bu kırılma neticesinde özellikle üzerinde fay hattının geçtiği bölge üzerindeki Kahramanmaraş, Pazarcık, İskenderun Körfezi, Hatay bu bölgelerde çok ciddi yıkıma sebep oldu. Bu kadar geniş alanda bu kadar yaygın bir deprem bu yüzyılda yaşanmayan bir depremdi. Allah herkese kolaylık versin. Daha önce oradaki bilim adamlarının, meslektaşların, hocaların çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bunlar zaten aylardır, yıllardır uyarıyorlardı. Böyle bir deprem bekleniyordu ama bu kadar büyüklükte ve bu kadar uzun mesafede bir 400 km'lik bir hattın komple kırılmasını beklemiyorlardı." dedi.

"KUZEY ANADOLU FAY HATTI'NIN 6.5 VE ÜZERİNDE DEPREM ÜRETME RİSKİ YÜZDE 95"

Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Depreme her an hazırlıklı olmamızı ifade ettim. Bu depremlerin belirli periyodları var. Şu anda 1944'ten önce Kuzey Anadolu Fay Hattı bölgemizdeki 1668-1600'lü yıllara dayanan yani 300 yıllık bir periyodu var fakat bizim 1944'ten bu zamana kadar 80 yıl geçmiş üzerinden. Deprem istatistik enstitüsünün bizim bölgemizde vermiş olduğu deprem ortalamaları ile ilgili yüksek şiddette deprem olma yüzdeleriyle ilgili bir hesaplama vardır. Biz bunu bütün zemin etüt raporlarımızın içinde de koyarız, bütün toplantılarda da bunu aktarırız. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas'ın kuzeyi, Erzincan, Bingöl ve Muş'u kapsayan illerde 6 ve 6'nın üstünde deprem üretme ihtimali olarak son 10 yıl içinde yüzde 46,9 oranıyken şu anda 50 yıllık bir zaman diliminde 6.5 ve üzerinde deprem üretme yüzdesi yüzde 95, buna göre hazırlıklarınızı yapın buna göre tedbirli olun anlamında bir uyarı veriyor. Her bölgede bu istatistikler yapılıyor, her bölge kendine yakın olan fayın hareketlerini takip ediyor. Bizi etkileyen aktif fayımızın bekleme süresi yüzde 80'lerle doldurmuş durumda. Biz de her an burada 6 ve 6'nın üzerinde bizi etkileyecek bir deprem beklemekteyiz."