Bekle Beni Sevgilim oyuncuları kimler, konusu ne? Bekle Beni Sevgilim kaç yılında, nerede çekildi? Bekle Beni Sevgilim oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bekle Beni Sevgilim filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bekle Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Bekle Beni Sevgilim filminin konusu ne? Bekle Beni Sevgilim oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Bekle Beni Sevgilim, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bekle Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Bekle Beni Sevgilim filminin konusu ne? Bekle Beni Sevgilim oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NE?

Ali, Zeynep'e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep'i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali'nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.

BEKLE BENİ SEVGİLİM OYUNCU KADROSU!

Ezgi Şenler

Oğuz Peçe

Aşkın Şenol

Eren Demirbaş

Talha Karcı

Serhat Parıl

Meriç Özkaya

Fatih Doğan

Seçil Buket Akıncı