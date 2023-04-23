Kanal D ekranlarında yayınlanan Bekle Beni Sevgilim filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Bekle Beni Sevgilim filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Bekle Beni Sevgilim nerede çekildi? Bekle Beni Sevgilim filminin çekildiği il, ilçe neresi? Bekle Beni Sevgilim çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Tolga Karayılan'ın yaptığı, başrollerinde Ezgi Şenler ve Oğuz Peçe'nin yer aldığı film "Bekle Beni Sevgilim" TV'de ilk kez yayınlanıyor. Türk komedi filmleri arasında yer alan Bekle Beni Sevgilim'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Bekle Beni Sevgilim nerede çekildi? Bekle Beni Sevgilim filminin çekildiği il, ilçe neresi? Bekle Beni Sevgilim çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

BEKLE BENİ SEVGİLİM KONUSU NE?

Ali, Zeynep'e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep'i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali'nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.

BEKLE BENİ SEVGİLİM OYUNCU KADROSU!

Ezgi Şenler

Oğuz Peçe

Aşkın Şenol

Eren Demirbaş

Talha Karcı

Serhat Parıl

Meriç Özkaya

Fatih Doğan

Seçil Buket Akıncı