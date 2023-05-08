Bekir Pakdemirli aday mı? 2023 Bekir Pakdemirli nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Bekir Pakdemirli aday mı? 2023 Bekir Pakdemirli milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Bekir Pakdemirli aday mı? 2023 Bekir Pakdemirli milletvekili adayı mı? İşte detaylar...