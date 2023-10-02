Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bekir Develi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bekir Develi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bekir Develi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bekir Develi hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bekir Develi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bekir Develi'nin hayatını araştırıyor. Peki, Bekir Develi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bekir Develi hayatı ve biyografisi!

BEKİR DEVELİ KİMDİR?

Bekir Develi (d. 4 Haziran 1975, Bielefeld, Almanya), Almanya doğumlu Türk televizyon sunucusu ve yazardır.

1975 yılında Almanya'nın Bielefeld şehrinde dünyaya geldi. Ev hanımı bir anne ve terzi bir babanın oğludur. İlkokulu Almanya'da okudu. Babasının kalp rahatsızlığı sebebiyle ailesiyle beraber Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten bir süre sonra babası hayatını kaybetti. Orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Üniversite eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü okuyarak tamamladı. Samsun hayatı ona bir diploma, bir eş ve hayata dair birçok tecrübe verdi. Eğitimini aldığı alan haricinde radyo spikerliği, ütücülük, kuyumculuk, tiyatro oyunculuğu, ticaret gibi pek çok işte çalıştı.

Doç. Dr. Mete Tuncel'den oyunculuk ve sahne eğitimi aldı. Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programları sunuculuğu yaptı. 7 yıl boyunca TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını sundu.

2018'in Kasım ayında ilk kitabı olan ''Allah Cümle'mizi Korusun''u kaleme aldı. 2020'nin Şubat ayında Hayati İnanç ile birlikte ''Fabrika Ayarı'' isimli kitaba, 2021 yılında ise Muhammed Emin Yıldırım ile 2 ciltlik "Herkes İçin Siyer" ve yine 2021 yılında Hayati İnanç ile "Aile İçinde" kitaplarına imza attı.

Bekir Develi günümüzde kendi YouTube kanalı üzerinden, ''Peynir Gemisi'' ve ''Gönle Düşen'' isimli programlarında konukları ağırlayarak sohbet konulu ve kısa hikâyelerden oluşan videolar yayınlamaktadır. 2021 yılında YouTube'un 2021 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülke için hazırladığı en popüler 10 listesinde 'Shorts İçerik Üreticileri' alanında Bekir Develi'nin kanalı ikinci sırada yer aldı