Bekir Coşkun ne zaman öldü? sorusu merak ediliyor. Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır. Bekir Coşkun hakkında yapılan aramalarda Bekir Coşkun ne zaman öldü? Bekir Coşkun hastalığı ne? Bekir Coşkun kimdir? soruları yer aldı.

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın Gazetesi'ne geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah Gazetesi'nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet Gazetesinde geçti.

Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır.

TRT'de yayımlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Hürriyet Gazetesi'de ayrılıp, 25 Eylül 2009 tarihi itibarıyla HaberTürk gazetesinde yazılarına başlamıştır.

Ancak referandumda AKP hükümetine karşı yazdığı yazılardan dolayı baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine 20 Eylül 2010 itibariyle de son verilmiştir. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazılar kaleme aldı.

14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır. 2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

BEKİR COŞKUN NE ZAMAN ÖLDÜ?