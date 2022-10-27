Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında mahkeme heyetine çok sert ifadeler kullanan CHP'li vekillere tepki gösterdi. Bunun ardından ne dediği merak edilen Bekir Bozdağ araştırılıyor. Sert tepkisi ile gündeme gelen Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ tepkisi ne? Bekir Bozdağ kime, ne dedi?

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Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturması çerçevesinde açılan davanın 9'uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı davaya, CHP'den 30 milletvekili katıldı. Peki, Sert tepkisi ile gündeme gelen Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ tepkisi ne? Bekir Bozdağ kime, ne dedi? İşte detaylar haberimizde...

BEKİR BOZDAĞ NE DEDİ?

Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturması çerçevesinde açılan davanın 9'uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı davaya, CHP'den 30 milletvekili katıldı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Celsede söz alan Vefa Salman avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü. Bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlatan Baykal, dosyaların birleşmesi nedeniyle dava sürecinin uzayacağını ve mahkeme heyetinin Vefa Salman'ın yargılamasıyla ilgili kararını açıklamasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceğinden dolayı reddetti.

CHP'LİLERDEN SERT TEPKİ

Mahkeme heyetinin kararına tepki gösteren CHP'li milletvekilleri salonu terk ederken mahkeme heyetine sert tepkiler gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazıklar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini bağırarak gösterdi.

BAKAN BOZDAĞ: CHP'LİLERİ KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bozdağ, "İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP'liler; yargılama sırasında Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyorlar, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın alasını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak, hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir." dedi.

"HİÇ KİMSE HAKİM VE SAVCILARA EMİR VEREMEZ"

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse, hakim ve savcılarımızı tehdit edemez.

"HADDİNİ BİLMEZLİKTİR"

CHP'lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir, yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı."