Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Bekir Bayrakdar kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir? Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Bekir Bayrakdar kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir? Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar hayatı ve biyografisi!

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bekir Bayrakdar 1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Ereğli İlköğretim okulunda, lise öğrenimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcılığına, 2001 yılında Hesap Uzmanlığına atandı.

28.11.2005 - 29.02.2008 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayrakdar, 03.03.2008 tarihinden itibaren İstanbul Defterdarı olarak görev yapmıştı. Bayrakdar 08 Ocak 2014 'te Muhasebat Genel Müdürlüğüne getirildi. 08.01.2015 tarihi itibariyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 7 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Gelir İdaresi Başkanı olarak atandı.