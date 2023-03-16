Oyuncu Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Bekir Aksoy kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy hangi dizilerde oynadı? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Bekir Aksoy, Doktorlar dizisinde Suat karakteriyle tanınmıştır. Son dönemde Yasak Elma dizisiyle adından söz ettiren Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy hangi dizilerde oynadı? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.