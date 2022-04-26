Bekçilik yazılı sınav soruları 2022: (HAZIRLIK) Bekçi yazılı sınav soruları çıkmış sorular! Bekçilik geçmiş sınav soruları!

Bekçilik sınav soruları merak ediliyor. Bekçi adayları yazılı sınav öncesi hazırlık amaçlı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soruları hakkında bilgiler toplayıp, kendilerini test etmek istiyorlar. Haberimizde deneme amaçlı ve geçmiş yıllarda çıkmış bekçilik sınav soruları yer almaktadır. İşte, Bekçilik yazılı sınav soruları: Bekçi yazılı sınav soruları çıkmış sorular! Bekçilik sınavı kaç puan gerekir? Bekçilik geçmiş sınav soruları haberimizde...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SORULARI

1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı Sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Geçmiş yıllarda çıkmış bekçilik sınav sorularından bazıları şunlardır (Soruların cevapları haberin sonunda yer alan linktedir):

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