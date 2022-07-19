17 Temmuz Pazar günü gerçekleşen bekçilik sınavının akabinde sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, 2022 bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? Bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları tarihi belirlendi mi? İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi sınavı sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.