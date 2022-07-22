Bekçilik sınavı soru kitapçığı ve cevapları açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılan adaylar, başarılarını ölçmek için soru kitapçığını ve cevap anahtarını incelemek istiyor. Aynı zamanda Bekçilik sınavı sonuçları için tarih de verildi. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2022 NEREDEN AÇILIR?

17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Temmuz 2022 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 85 33) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

BEKÇİLİK SINAVI(A KİTAPÇIĞI) SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

BEKÇİLİK SINAVI(B KİTAPÇIĞI) SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...