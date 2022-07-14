Polis Akademisi, 3250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı yapılacağını duyurmuştu. Bekçi alımıında ön sağlık kontrolü ve şahsen müracaatların ardından sıra yazılı sınava geldi. Adayların gözü "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA ile 2022 bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama linki. İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak. Yazılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BEKÇİLİK ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...