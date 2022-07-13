Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bekçilik sınav tarihi!
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81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. İllere göre farklı sayılarda kontenjanlar belirlenirken adaylar sınav tarihini merak etti. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2022 Bekçilik sınav tarihi!
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı SınavıAnkara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
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