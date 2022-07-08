Bekçilik Sınav yerleri sorgulama! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sorgulama ekranı

Polis Akademisi tarafından 3250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı giriş belgeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yayınlandı. Peki,Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak. Yazılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BEKÇİLİK ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...