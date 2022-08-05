Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. EGM PA Bekçilik sınav sonuçları tarihi 2022'yi açıkladı ve çok kısa bir süre sonra sonuçlar belli olacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bekçilik sınav sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. 2022 sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Bekçilik 2022 yazılı sınav sonuçları www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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