Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? - Haberler

Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları yazılı sınav öncesi başvuru detaylarını bekçilik sınav başvurusu en son ne zaman araştırmaları yapıyor.

2022 BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile ön sağlık kontrolü sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler. Tarih bilgisi henüz açıklanmadı.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ TARİHLERİ VE SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...



SAĞLIK BİLGİ FORMU NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacak. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklar. Aşağıdaki linke tıklayarak sağlık bilgi formuna ulaşabilirsiniz.

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