Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl gerçekleşen bekçilik sınavının ardından sonuçlar 5 Ağustosta polis akademisi başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Söz konusu tarihten sonra başlayan mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca bekçi adaylarının merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlar için gözlerini EGM PA adreslerine çevirdi. Detaylar haberimizde

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yok. Söz konusu mülakatlar hakkında resmi kurum ya da kişilerce açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİNDE ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRELECEK?

Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

d) İfade etme yeteneği,

f) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır