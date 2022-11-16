Bekçilik için mülakata katılan birçok kişi heyecanla mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve internet üzerinde sıklıkla Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyordu. Birçok kişi tarafından merak edilen Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik mülakat sınavı sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu, gerçekleştirilen mülakata dair en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Mülakatın gerçekleştirilmesinin ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığına çevrildi. Adaylar tarafından 2022 Bekçilik mülakat sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak konusu oldu. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik mülakat sınavı sonuçları açıklandı mı?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mülakatın gerçekleştirilmesinin ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığına çevrilmişti fakat 2022/1 bekçilik sözlü sınav sonuçları tarihi henüz net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konuya ilişkin bir güncelleme gerçekleştirildiğinde ise haberimiz güncellenecektir.

SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİNDE ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRELECEK?

Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

d) İfade etme yeteneği,

f) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır