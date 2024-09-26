BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler?
Bekçilik başvurusu ne zaman ve şartları neler olduğu gündeme geliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği, bu mesleği hedefleyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla atanacak bekçiler için başvuru sürecinin detayları merak ediliyor. Peki, bekçilik başvurusu nereden yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu alım süreci hakkında bilgi arayışında olanlar için, bekçi alım tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı önem taşıyor. 2024-2025 dönemi için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri ne zaman? Bekçilik başvurusu 2024 (PA.edu.tr)
BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Takvim açıklandığında, bu bilgiyi haberimize ekleyeceğiz.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak
- En az 167 cm boyunda olmak
- Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak
- Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak