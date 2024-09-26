BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu alım süreci hakkında bilgi arayışında olanlar için, bekçi alım tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı önem taşıyor. 2024-2025 dönemi için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri ne zaman? Bekçilik başvurusu 2024 (PA.edu.tr)

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Takvim açıklandığında, bu bilgiyi haberimize ekleyeceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?