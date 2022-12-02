Bekçi olmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılan Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı? sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. Vatandaşlar, Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak? sorularını gün içerisinde araştırıyor. Peki, Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak? Bekçilik başvuru ne zaman açıklanacak?

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte Bekçi alımı başvuru tarihi için bekleyen vatandaşlar Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı?sorusunu yanıtladık. Peki, Bekçilik başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak? Bekçilik başvuru ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU İLANI YAYINLANDI MI?

Konu ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı 2022 bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şöyleydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,