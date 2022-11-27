Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala vatandaşlar yeni bekçi alımlarını bekliyor. En az lise mezunu olmak, 31 yaşından gün almamak, en az 167 cm boyunda olmak gibi şartları bulunan bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, inşaat ve işyerlerinde çalışmak üzerebirçok ilde bekçi alımı yapılacağını bildirdi. Başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağı ve ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alım başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

BEKÇİ ALIMI 2023 OLACAK MI?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2023 bekçi alımlarının olup olmadığı gündeme gelmeye başladı. Bekçi alımı ile ilgili güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şöyleydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

BEKÇİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sgk hizmet dökümü,

Tarihçeli yerleşim yeri belgesi,

ehliyet fotokopisi,

kimlik fotokopisi,

mesleğe ilişkin belgelerin fotokopisi,

diploma fotokopisi,

adli sicil kaydı,

askerlik durum belgesi

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılan zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 705 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 11.200 TL

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları bu yıl 15 ve 25 Aralık tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan ilana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ, Trabzon ve Gaziantep'te bekçi alımı yapılacak. Kocaeli'de engelli kategorisinde 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.