BEKÇİ ALIMI 2023: İŞKUR 81 ilde 147 bekçi ilanı yayınlandı! KPSS şartı yok

Türkiye genelinde açılan 147 bekçi ilanı iş arayanların dikkatini çekti. 2023 bekçi alımı ilanları arasında 81 ili kapsayan yeni duyuru yapıldı. İŞKUR e-Şube ile açılan ilanlarda KPSS şartı aranmıyor. İlkokul mezunu vatandaşlar da başvuru yapabiliyor. İşte, toplam 51.351 İŞKUR iş ilanı arasında bekçi alımı ilanları ve şartları!

İşkur 81 ilde 147 bekçi ilanı yayınlandı! KPSS şartsız 2023 bekçi alımı ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye genelinde güncel 51.351 ilan paylaşıldı. Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR e-Şube ile başvurulan bekçi ilanları haberimizde.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlamak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin.

Ana sayfada, "Meslek" yazan kutucuğuna "Bekçi" veya benzer ilgili meslek terimini yazın.

Ardından, "Ara" veya benzeri bir arama seçeneğine tıklayarak bu kriterlere uygun iş ilanlarını listeleyin. İlgili iş ilanları listesi karşınıza çıkacak. İlanlardan size uygun olanı seçin ve ilana giriş yapın.

İlanın detaylarını inceleyerek başvuru şartlarını kontrol edin. Başvuru şartlarını taşıyorsanız, "Başvur" veya benzeri bir başvuru butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin. Unutmayın ki başvurunuzun başarılı olabilmesi için İŞKUR'un belirlediği tüm şartlara uygun olduğunuzdan emin olmalısınız.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI KADROLARI

İnşaat/İşyeri Bekçisi

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Beden İşçisi (Genel)

Kapıcı

Otopark Görevlisi/Vale

Kapalı Depo Görevlisi

Büro Memuru (Genel)

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Kır Bekçisi

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Sağlık problemi bulunmamak,

*Takım çalışmasına yatkın,

*Kişisel temizliğine önem veren,

*Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,

*18 - 40 yaş aralığında.

İŞKUR E-ŞUBE KAYIT NASIL YAPILIR?

İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlayın. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna "https://www.iskur.gov.tr/" adresini yazarak siteye gidin.

Ana sayfada, sağ üst köşede bulunan "e-ŞUBE" seçeneğine tıklayın. Bu sizi İŞKUR e-Şube giriş sayfasına yönlendirecektir. E-Şube giriş sayfasında, "Giriş" veya "Üye Ol" gibi seçenekler bulunacaktır. Eğer daha önce e-Şube'ye kayıt olmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

Üye olma sayfasında, kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz gibi bilgileri istenecektir.

Ayrıca iletişim bilgilerinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi girmeniz gerekecektir. Bu bilgiler iş başvuruları ve iletişim için kullanılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturun. Güçlü bir şifre seçmeye özen gösterin, çünkü hesabınızın güvenliği için önemlidir.

Kayıt işlemi tamamlandığında, size verilen bilgilerle İŞKUR e-Şube hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

İŞKUR e-Şube hesabınızı oluşturduktan sonra, iş başvuruları yapabilir, iş ilanlarını inceleyebilir ve diğer İŞKUR hizmetlerini kullanabilirsiniz. Başvurularınızı ve bilgilerinizi güncellemeyi unutmayın.