Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı haftalardır beklenene 1250 bekçi alımı başvuru tarihlerini açıkladı. Bunun ardından binlerce bekçi adayı başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya koyuldu. Peki, Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alım başvuruları başladı mı? Bekçi alım başvuru şartları neler? Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır? Bekçi maaşı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1.dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre merakla beklenen 1250 Bekçi alım ilanı yayınladı. Bu gelinmenin ardından birçok kişi bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alım başvuruları başladı mı? Bekçi alım başvuru şartları neler? Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Bekçi alım başvuruşartları nelerdir, maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı haftalardır beklenene 1250 bekçi alımı başvurularının 18 Ocak-2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile girişi ile yapılacağını duyurdu.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLAI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan 1250 bekçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir:

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması,

en az 167 santimetre boyunda olması,

beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması,

31 yaşından gün almamış olması,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gereklidir.

BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADARİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı yüzde 30'a yükseltildi. Böylelikle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu. Ocak ayında gelen yüzde 30 zam ile bekçilerin maaşları belli oldu.

İşte 2023 yılı Bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL