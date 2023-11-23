Bekar Annelerin Sorunlarına Dikkat Çekildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şube Sekreteri Emine Boyraz, " Türkiye'de 2 milyondan fazla bekar anne var. İstatistikler gösteriyor ki, tek ebeveynli aileler, evli olanlara göre daha yoksul. Bekar annelerin evli annelere göre intihar riski 4 kat daha fazla, erken ölüm ihtimalleri de yüzde 70'lerin üzerindedir. Boşandıktan sonra eski eşi ve ailesinin yakınında yaşamak istemeyen anneler ev kiralayarak, temizlik işi ve yarı zamanlı geçici işlerde çalıştıkları için herkes tarafından sömürülmektedir" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şube Sekreteri Emine Boyraz, bekar annelerin yaşadığı sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Boyraz, "Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak yetkililere sesleniyoruz; çocuklu veya çocuksuz tek başına yaşayan bekar annelerin durumları için çalışmalar yapılarak, acilen düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

"BEKAR ANNELERİN İNTİHAR RİSKİ 4 KAT FAZLA"

Emine Boyraz şunları söyledi:

"Türkiye'de 2 milyondan fazla bekar anne var. İstatistikler gösteriyor ki, tek ebeveynli aileler, evli olanlara göre daha yoksul. Bekar annelerin evli annelere göre intihar riski 4 kat daha fazla, erken ölüm ihtimalleri de yüzde 70'lerin üzerindedir. Boşandıktan sonra eski eşi ve ailesinin yakınında yaşamak istemeyen anneler ev kiralayarak, temizlik işi ve yarı zamanlı geçici işlerde çalışarak herkes tarafından sömürülmektedir. Tam zamanlı çalıştığı zaman çocukları ile ilgilenemediği için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kaldıkları, yarı zamanlı işlerde çalışıldığında, giyim, barınma ihtiyaçlarını gideremediği, çoğu zaman bekar anneler nitelikli iş bulup geçimini sağlayacak işlerde çalışamıyorlar.

"BEKAR ANNELER BOŞANMA SONRASI DIŞLANIYORLAR"

Türkiye'de 2 milyondan fazla bekar anne olduğu düşünülmektedir. Tek ebeveynli ailelerde ebeveynin yüzde 80'i anne oluyor. Yoksulluk ve mobbinge maruz kalan bu annelerin durumu sadece yoksulluk değil, psikolojik sorunları çok fazla, sosyalleşmek için ayıracak vakitleri yok. Kişisel bakımlarına, sağlıklarına, beslenmelerine özen göstermiyorlar. Çocuğun ya da çocuklarının bütün sorumluluklarını tek başına almış olmak, çocuklarının geleceği hakkında tek başına karar vermek ve kararın sonuçlarına tek başına katlanmak zorunda kalmak büyük bir stres bekar anneler için. Bekar anneler boşanma sonrası sosyal dışlama ile karşı karşıyadır. Bekar kadının, evli kadın arkadaşları tarafından kocaları olmadığı için bekar anneler ile görüşmek istememeleri, bekar annelerin görüşebileceği kendisi gibi bekar anneler olmak zorunda kalıyor.

"TÜRKİYE'DE BEKAR ANNELER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YOK"

Bu konu ile ilgili en kapsamlı çalışma İsveç'te yapılmıştır. Evli annelere göre intihar riski 4 kat daha fazla. Bekar annelerde erken ölüm ihtimalleri yüzde 70 daha fazla, bu oran bekar annelerin ne kadar ağır sorunlarla baş ettiğini anlamak için önemli bir göstergedir. Genç intiharlarda tek ebeveynli çocukların evli ebeveynli çocuklarına oranla çok fazla psikolojik durum bozukluğu görülmekte, ayrıca akademik başarıları da evli ebeveynlerin çocuklarına oranla çok düşüktür. Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak yetkililere sesleniyoruz; çocuklu veya çocuksuz tek başına yaşayan bekar annelerin durumları için çalışmalar yapılarak, acilen düzenlemeler yapılmalıdır."