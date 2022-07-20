BeinSports frekans değerleri kaçtır? Bein Sports HD Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Bein Sport canlı izle!
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Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Bein Sports frekansı kaçtır? Bein Sports frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir? Bein Sports frekans değerleri nedir? Bein Sports canlı izleme linki! Bein Sports HD Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Bein Sports' un frekans bilgileri nedir? Bein Sports polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Bein Sports canlı izleme linki haberimizde.
BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ
Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
- Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
- Paket İsmi : DIGITURK T37
- Frekansı : 11675
- Polarisazyon Değeri : V - Dikey
- Kapsama : Batı
- SR : 24444
- FEC : 3/4
Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
BEİN SPORTS HANGİ KANALDA?
Türksat 4A:
12379 H 30000 3/4 (SD/HD)
(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)
beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
Kablo yayını
KabloTV
beIN Sports Haber HD:
223. Kanal
İnternet protokolü üzerinden televizyon
beIN CONNECT beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal