BEİNSPORT'ta, Spor Smart'ta, Barcelona Galatasaray maçı izleniyor mu? Barca GS maçı nerede?
- Güncelleme:
Sporseverler heyecanla Barcelona Galatasaray maçını bekliyor. Büyük maç öncesi tüm detaylar merak konusu olurken yayın konusu merak edildi. Peki, BEİNSPORT'ta, Spor Smart'ta, Barcelona Galatasaray maçı izleniyor mu? Barca GS maçı nerede?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi mücadele hakkında detaylar merak edilirken iki takımın da maç yayını detayları sistemi merak konusu oldu. Peki, BEİNSPORT'ta, Spor Smart'ta, Barcelona Galatasaray maçı izleniyor mu? Barca GS maçı nerede? İşte, kadrolar…
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
EXXEN'e üye olarak , cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, App Store, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.
Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.
Muhtemel 11'ler
Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.
Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022