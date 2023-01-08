Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanıyor. Bugün Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Maç öncesi futbol severler maçı tek maç canlı olarak izlemek için, Bein Sports tek maç satın alma var mı 2023? BeinSports Fenerbahçe-Galatasaray tek maç üyelik satın alınır mı? FB-GS maçı tek üyelik nereden alınır? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

beIN SPORTS, Katar Spor Yatırımları (Al Jazeera Media Network) yani beIN Media Group'un sahip olduğu ve işlettiği spor televizyonları kanalı. Bein Sports tek maç satın alma var mı 2023? BeinSports Fenerbahçe-Galatasaray tek maç üyelik satın alınır mı? FB-GS maçı tek üyelik nereden alınır?

BEİNSPORTS NEDİR?

beIN SPORTS, Katar Spor Yatırımları (Al Jazeera Media Network) yani beIN Media Group'un sahip olduğu ve işlettiği spor televizyonları kanalı. 2012 yılının Haziran ayında Nasser El-Khelaifi tarafından Paris'te lansmanı yapılmış ve yayına başlamıştır. Sırasıyla yayın alanları çoğunlukla aynı yayın grubunun başka bir spor kanalı Al jazeera Sports markasıyla yayın yapan kıtalara kendi markasının çatısı altına alarak genişlemiştir. Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe yayın yapmaktadır. Yayın yaptığı ülkelerde yayın hakları yelpazesi değişiklik gösterir. PSG'nin ana hissedarı, finansörü ve sponsorudur.

BEİNSPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Tek maçsatın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TOD TV ÜCRETLİ Mİ?

TOD TV 3 çeşit paket imkanı ile kullanıma sunuldu. Paketlerin ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişkenlik gösteriyor. TOD TV paketlerini incelemek için BURAYA tıklayınız.

TOD'DA NE İZLEYEBİLİRİM?

"Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin!"