Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

Bein Sports Max 1 izle! Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

BEIN SPORTS MAX CANLI YAYIN

Bein Sports Max canlı izlemek için BEIN SPORTS MAX CANLI İZLE 'ye tıklayınız.