Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!
Bein Sports Max 1 izle! Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4
Bein Sports Max canlı izlemek için BEIN SPORTS MAX CANLI İZLE 'ye tıklayınız.