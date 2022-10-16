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Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

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Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

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Bein Sports Max 1 izle! Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bein Sports Max 1 izle! Bein Sports Max 1 kaçıncı kanal? Bein Sports Max canlı İZLE!

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Bein Sports Max canlı izlemek için BEIN SPORTS MAX CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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