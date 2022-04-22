Bein Sports MAÇ ÖZETLERİ izle! SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ! Bein Sports Süper Lig maç özetleri nereden izlenir?

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BEIN SPORTS MAÇ ÖZETİ

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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