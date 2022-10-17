Bein Sports CANLI izle! Bein Sports maç izleme linki! Bein Sports CANLI maç izle!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Bein Sports CANLI izle! Bein Sports maç izleme linki! Bein Sports CANLI maç izle!
Bein Sports CANLI izle! Fenerbahçe-Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Fenerbahçe-Ankaragücü maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bein Sports CANLI izle! Bein Sports maç izleme linki! Bein Sports CANLI maç izle!
Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4
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