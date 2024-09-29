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Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki maç, Bein Sports'ta canlı olarak yayınlanıyor. Kesintisiz ve donmadan canlı yayın izlemek için Bein Sports'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyen futbolseverler, bu link üzerinden canlı yayına ulaşabilirler.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu mücadele, Bein Sports ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçın tüm anlarını kesintisiz ve donmadan izlemek isteyen taraftarlar, Bein Sports'un resmi internet sitesi üzerinden yayın hizmetine kolayca ulaşabilirler. Maçın heyecanını anbean yaşamak ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki performansını canlı olarak izlemek isteyen futbol severler, Bein Connect platformu ve Bein Sports uygulaması üzerinden de maçı takip edebilirler. Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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