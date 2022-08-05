Bein Sports canlı izle! 5 Ağustos Cuma 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 4K canlı maç izle!

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BEIN SPORTS CANLI İZLE

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BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

2022-2023 Süper Lig sezonu ilk maçı İstanbulspor-Trabzonspor arasında oynanacak. Maç bugün 5 Ağustos Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

09:45 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

10:00 - SÜPER LİG TOP 100 GOL

11:00 - MEHMET BÜYÜKEKŞİ ÖZEL

12:00 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

12:15 - 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ

12:30 - KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ

14:00 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

14:15 - 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ

14:30 - M. BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

15:15 - FTA ANTALYASPOR - GALATASARAY

16:00- FTA ANTALYASPOR - GALATASARAY

17:45 - 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ

18:00 - SÜPER LİG TOP 100 GOL

19:00 - SANAL DİREKTÖR

20:00 - beIN SÜPER LİG

21:00 - İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR

23:00 - beIN SÜPER LİG

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ