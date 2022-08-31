Bein Sports 4 canlı izle! 31 Ağustos Çarşamba Toulouse - PSG Fransa Ligue 1 maçını canlI izle! Toulouse - PSG maçı canlı yayın izle!
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Dünyanın en iyi takımlarından olan Messi'li ve Neymar'lı PSG maçlarını Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Bugün Toulouse - PSG maçı Bein Sports 4 ekranlarında olacak. Peki, Toulouse - PSG maçı nereden izlenir? Toulouse - PSG maçını canlı izleme linkl var mı? Bein Sports 4 nereden izlenir? Bein Sports 4 HD izleme linki sizlerle...
Toulouse - PSG canlı izle maçı canlı izle! Bein Sports 4 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Bein Sports 4 canlı maç izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Bein Sports 4 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Bein Sports 4 canlı izle! Bein Sports 4 canlı maç izle şifresiz! Bein Sports 4 canlı! Bein Sports 4 şifresiz canlı izleme linki, Bein Sports 4 canlı! Bein Sports 4 spor canlı izle!
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Toulouse - PSG Fransa Ligue 1 maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacak.
Maçı Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak seyredebilirsiniz.
Maç, Toulouse'da, Municipal Stadyumu'nda oynanacak.
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beIN Sports 4K:
400. Kanal
beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN Sports HD 4 olarak değiştirilmiştir. Önceleri kanalda belli bir yayın akışı bulunmamaktaydı ve müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktaydı. Yayın yapılmadığı zamanlarda sadece yayınlanacak maç programlarını gösteriyordu. 2018 yılının eylül ayında 24 saat normal yayına geçmiştir. Bu kanaldan yayın haklarını elinde bulundurulan yabancı futbol ligleri, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır. 1 Şubat 2022 itibarı ile diğer kanallarda olduğu gibi HD ibaresi kaldırıldı.