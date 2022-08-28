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Bein Sports 4 canlı izle! 28 Ağustos Pazar PSG - Monaco Fransa Ligue 1 maçını canlI izle! PSG - Monaco maçı canlı yayın izle!

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Bein Sports 4 canlı izle! 28 Ağustos Pazar PSG - Monaco Fransa Ligue 1 maçını canlI izle! PSG - Monaco maçı canlı yayın izle!

Dünyanın en iyi takımlarından olan Messi'li ve Neymar'lı PSG maçlarını Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Bugün PSG - Monaco maçı Bein Sports 4 ekranlarında olacak. Peki, PSG - Monaco maçı nereden izlenir? PSG - Monaco maçını canlı izleme linkl var mı? Bein Sports 4 nereden izlenir? Bein Sports 4 HD izleme linki sizlerle...

Psg - Monaco canlı izle maçı canlı izle! Bein Sports 4 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Bein Sports 4 canlı maç izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Bein Sports 4 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Bein Sports 4 canlı izle! Bein Sports 4 canlı maç izle şifresiz! Bein Sports 4 canlı! Bein Sports 4 şifresiz canlı izleme linki, Bein Sports 4 canlı! Bein Sports 4 spor canlı izle!

Bein Sport 4 kanalını Bein Sports platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEİN SPORTS 4 CANLI İZLE!

BEİN SPORTS PLATFORMU CANLI YAYIN!

PSG - Monaco Fransa Ligue 1 maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak seyredebilirsiniz.

Bein Sports 4 canlı izle! 28 Ağustos Pazar PSG - Monaco Fransa Ligue 1 maçını canlI izle! PSG - Monaco maçı canlı yayın izle!

Maç, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN Sports 4K:

400. Kanal

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN Sports HD 4 olarak değiştirilmiştir. Önceleri kanalda belli bir yayın akışı bulunmamaktaydı ve müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktaydı. Yayın yapılmadığı zamanlarda sadece yayınlanacak maç programlarını gösteriyordu. 2018 yılının eylül ayında 24 saat normal yayına geçmiştir. Bu kanaldan yayın haklarını elinde bulundurulan yabancı futbol ligleri, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır. 1 Şubat 2022 itibarı ile diğer kanallarda olduğu gibi HD ibaresi kaldırıldı.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Bein Sports PSG Gündem Spor Haberler

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