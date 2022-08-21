Bein Sports 3 canlı izle! Newcastle - Manchester City maçı canlı izle! Bein Sports 3 canlı izleme linki! Newcastle - Manchester City maçı canlı izle!

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21-08-2022 NEWCASTLE VS MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Newcastle ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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NEWCASTLE-MANCHESTER CİTY MAÇI BEİN SPORTS 3 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

NEWCASTLE-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ GÜN?

Newcastle-Manchester City Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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NEWCASTLE-MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle-Manchester City Maçı, saat 18:30 başlayacak.

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NEWCASTLE-MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ve Manchester City, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak.

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