Bein Sports 3 canlı izle! 1 Eylül Perşembe Leicester City - Manchester Utd Premier Lig maçını canlı izle! L. City - M. United maçı canlı yayın izle!
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Dünyanın en iyi liglerinin maçlarını Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Bugün Leicester City - Manchester Utd maçı Bein Sports 3 ekranlarında olacak. Peki, Leicester City - Manchester Utd maçı nereden izlenir? Leicester City - Manchester Utd maçını canlı izleme linkl var mı? Bein Sports 3 nereden izlenir? Bein Sports 3 HD izleme linki sizlerle...
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Leicester City - Manchester Utd Premier Lig maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacak.
Maçı Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak seyredebilirsiniz.
Maç, Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.
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beIN Sports Max 1:
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beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SporMax HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı ilk olarak Lig TV 3 HD ve daha da sonra beIN Sports HD 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın hakları Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85. kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Almanya Bundesliga, Ligue 1, EFL' in Lig ve kupa müsabakaları yayınlanmaktadır. 1 Şubat 2022 itibarı ile diğer kanallarda olduğu gibi HD ibaresi kaldırıldı.