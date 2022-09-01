Bein Sports 3 canlı izle! 1 Eylül Perşembe Leicester City - Manchester Utd Premier Lig maçını canlı izle! L. City - M. United maçı canlı yayın izle!

Dünyanın en iyi liglerinin maçlarını Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Bugün Leicester City - Manchester Utd maçı Bein Sports 3 ekranlarında olacak. Peki, Leicester City - Manchester Utd maçı nereden izlenir? Leicester City - Manchester Utd maçını canlı izleme linkl var mı? Bein Sports 3 nereden izlenir? Bein Sports 3 HD izleme linki sizlerle...

Leicester City - Manchester Utd canlı izle maçı canlı izle! Bein Sports 3 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Bein Sports 3 canlı maç izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Bein Sports 3 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Bein Sports 3 canlı izle! Bein Sports 3 canlı maç izle şifresiz! Bein Sports 3 canlı! Bein Sports 3 şifresiz canlı izleme linki, Bein Sports 3 canlı! Bein Sports 3 spor canlı izle!

BEİN SPORTS 3 CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bein Sport 3 kanalını Bein Sports platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Manchester Utd Premier Lig maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacak.

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak seyredebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

DİGİTURK BEİN SPORT 1-2-3-4 HANGİ KANALDA?

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN Sports 4K:

400. Kanal

BEIN CONNECT HANGİ KANALDA?

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

BEİN SPORTS 3 KANALI HAKKINDA BİLGİLER

Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SporMax HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı ilk olarak Lig TV 3 HD ve daha da sonra beIN Sports HD 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın hakları Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85. kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Almanya Bundesliga, Ligue 1, EFL' in Lig ve kupa müsabakaları yayınlanmaktadır. 1 Şubat 2022 itibarı ile diğer kanallarda olduğu gibi HD ibaresi kaldırıldı.