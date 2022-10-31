Bein Sports 1 canlı izle! 31 Ekim Pazartesi 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Başakşehir - Giresunspor canlı maç izle!

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BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Giresunspor Süper Lig maçı bugün 31 Ekim Pazartesi saat 20:00 'da Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

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BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2022)

09:00 : TRABZONSPOR - ADANASPOR

10:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

11:00 : beIN MANŞET

12:30 : ANKARASPOR - GALATASARAY

14:00 : beINSPIRED

15:00 : SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

16:00 : İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE

17:45 : SÜPER LİG'İN GOL KRALLARI

18:00 : SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

19:00 : beIN SÜPER LİG

20:00 : M. BAŞAKŞEHİR - B. GİRESUNSPOR

22:00 : beIN SÜPER LİG

23:30 : TRİO

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ